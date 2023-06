Förderverein des Ignaz-Kögler-Gymnasiums zeichnet Vorbilder aus

Der IKG-Förderverein verleiht die Förderpreise an Schülerinnen und Schüler. Welchen besonderen Einsatz sie zeigen.

„Mit eurer Bereitschaft, euch für die Allgemeinheit einzusetzen, seid ihr ein Vorbild.“ So lobte Schulleiterin Julia Garbe die Preisträgerinnen und Preisträger des Fördervereins des Landsberger Ignaz-Kögler-Gymnasiums. Geehrt wurden Florian Meier (Schulsanitätsdient/Technik AG), der Schulsanitätsdienst und Thomas Niggel (Schlagzeuger).

Die Vorsitzende des IKG-Fördervereins, Isabel Tzschaschel, hatte zusammen mit ihrer Stellvertreterin Kerstin Vogt die Gäste im Bibliothekssaal des Agrarbildungszentrums willkommen geheißen. Darunter waren die Preisträger sowie Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde des Gymnasiums. Tzschaschel erinnerte auch an den verstorbenen Axel Flörke, der vor mehr 25 Jahren den Förderverein mit ins Leben gerufen hatte.

Tutor, Klassensprecher, Schlagzeuger und mehr

Zur Einstimmung offenbarte Thomas Niggel seine gesanglichen Fähigkeiten zusammen mit der Band „Bandissmo“, mit der er während der Feierstunde auch sein Talent am Schlagzeug demonstrierte. „An Thomas Niggel liegt es nicht, wenn Schüler keiner Band beitreten“, so Julia Garbe. Dorota Rohrer lobte in ihrer Laudatio für Florian Meier dessen beeindruckende Entwicklung in der Technik AG und im Schulsanitätsdienst, für den er den BRK-Grundlehrgang als Bester abgeschlossen hatte. Auch als Tutor, Klassensprecher und in der Schülermitverwaltung habe er stets Verantwortung übernommen. In den Weihnachtsferien absolvierte er ein Praktikum im Klinikum Landsberg. „Wir alle sind stolz auf ihn“, so Rohrer.

Florian Meier, der nach dem erfolgreich abgelegten Abitur eine Ausbildung zum Notfallsanitäter beginnt, dachte zurück an die neun Jahre am IKG und seinen Werdegang bei der Technik AG. Er bedankte sich für die Ehrung, freute sich über seine gute Nachfolge, für die er noch eine Weile erreichbar sei. Zusammen mit ihm wurde das 16-köpfige Team des Schulsanitätsdienstes ausgezeichnet. Laudatorin Katharina Elstner rühmte den Mut schnelle, professionelle Hilfe zu leisten und diese Sicherheit auch bei Schulveranstaltungen zu gewährleisten. Dies sei das leuchtende Gegenbeispiel zu einem Aufkleber an Feuermeldern „Stell dir vor, du drückst und alle drücken sich“.

Für die Preisträger und Preisträgerinnen gibt es auch einen Geldpreis

Nach musikalischen Einlagen von Thomas Niggel, sorgten Martin Hellers humorige Lobrede und eine von ihm dirigierte, gemeinsame Schlagzeugübung für großen Spaß. „Thomas ist ein begnadeter Schlagzeuger, der schnell den Dreh raus hatte“. Er sei Musiker mit Leib und Seele, der auch Pauken und Xylofone überraschend schnell beherrschte und den Nachwuchs fördere. Thomas Niggel, der Musik studieren will, bedankte sich mit ein paar Worten und einer grandiosen Einlage am Xylofon. Die Mitglieder des Schulsanitätsdienstes von der 5. bis zur 13. Klasse erhielten je eine Urkunde und zusammen einen Pokal, nebst 200 Euro für ihre Einsatzbereitschaft. Florian Meier und Thomas Niggel wurden mit je 200 Euro für ihr unermüdliches Engagement belohnt. Die Förderpreise werden von der VR-Bank Landsberg-Ammersee mit 1000 Euro gesponsert.

