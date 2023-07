Landsberg

vor 48 Min.

Forderungen von mehr als 380.000 Euro: Mann wird per Haftbefehl gesucht

Wegen Betrugs in mehreren Fällen wird nach einem Mann aus dem Landkreis Landsberg gefahndet.

Plus Ein Mann aus dem Landkreis bestellt einen Snackautomaten, bezahlt diesen aber nur zur Hälfte. Wegen weiterer Delikte könnte ihm eine längere Haftstrafe drohen.

Von Gerd Lodenkämper Artikel anhören Shape

Auf der Flucht befindet sich ein 34-Jähriger aus dem Landkreis, den die Staatsanwaltschaft wegen Betruges angeklagt hatte, weil er bei der geschädigten Firma unter Vortäuschung seiner Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit einen Snackautomaten zum Preis von mehr als 10.000 Euro bestellte, diesen aber nur zur Hälfte bezahlte. Wie sein Verteidiger, Rechtsanwalt Patrick Freutsmiedl, erklärte, wird nach dem Angeklagten gefahndet und es sei ein internationaler Haftbefehl beantragt worden.

Der Angeklagte sei unlängst in einem anderen Verfahren vom Amtsgericht Kaufbeuren wegen Betruges zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung verurteilt worden, sodass bei ihm nunmehr insgesamt sechs Jahre Gefängnis zur Vollstreckung anstünden. Der Vorsitzende Richter Michael Eberle erwähnte einen Ermittlungsbericht, wonach laut Gerichtsvollzieher-Auskünften gegen den Flüchtigen Forderungen von über 380.000 Euro aufgelaufen seien. Er war also von vornherein nicht in der Lage, den Snackautomaten zu bezahlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen