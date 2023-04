Landsberg

13:17 Uhr

Songwriter Robert Forster erzählt Geschichten aus dem eigenen Leben

Plus Der australische Songwriter macht Stopp im Landsberger Stadttheater. Robert Forster ist nahe am Publikum.

Von Doris Wiedemann

Der australische Singer und Songwriter Robert Forster gibt nach seinem Konzert im Stadttheater in Landsberg Autogramme. Er fragt nach den Namen der Menschen. Schreibt persönliche Widmungen. Und sagt immer wieder dieser Satz: "Vielen Dank, dass du gekommen bist." Und man glaubt ihm das. Es ist das Ende seiner Tour in Europa. Das vorletzte Konzert. Forster wirkt ein bisschen müde. Aber natürlich ist er Profi. Er liefert. Aber nicht nur das, er ist präsent. Auf der Bühne. In seiner Musik. Im Kontakt mit seinen Fans und später mit Freunden und Familie im Foyer des Stadttheaters.

Was ist das Geheimnis hinter dem bekannten Musiker?

Ist das sein Geheimnis? Der große schlanke Mann erzählt mit seinen Liedern Geschichte aus dem Leben. Aus seinem Leben. Unprätentiös. Simpel. Die englischen Texte sind meist schnörkellos, gut verständlich. Für den Englischunterricht geeignet. Und sie lassen Raum, für die Geschichten der anderen. Man kann sich wiederfinden, wenn man will. Oder auch nicht. Seit Jahrzehnten ist Forster solo unterwegs. Zuvor war der Australier bei der Band The Go-Betweens. Der "Meister des Indie-Pop" hat danach acht Soloalben veröffentlicht. Zuletzt erschien im Februar dieses Jahres "The Candle And The Flame", das er Stadttheater vorstellte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

