Französische Leichtigkeit bei Konzert in der Landsberger Christuskirche

Martina Holler und Hermann Rid sind zu Gast in der Christuskirche in Landsberg. Sie zeigen, wie gut Harfe und Saxofon zusammenpassen.

Im Jahr 1990 gründeten Martina Holler und Hermann Rid das Duo KlangDimension. Mit Harfe und Saxofon waren sie nun zum zweiten Mal Gast in der evangelischen Christuskirche in Landsberg und lockten rund 90 Besucher mit Stücken überwiegend französischer Komponisten.

Alles andere als Trauerstimmung verbreitete das Konzert KlangDimension am Totensonntag im Gemeindesaal der evangelischen Christuskirche in Landsberg. Stattdessen präsentierten Martina Holler an der Harfe und Hermann Rid am Saxofon französische Leichtigkeit mit Stücken von Komponisten wie Maurice Ravel und Camille Saint-Saëns – mal melancholisch-träumerisch, mal mit überraschenden Komponenten, mal luftig-leicht wie ein Spaziergang entlang der Seine oder in der sonnendurchfluteten Provence. Statt grauer November-Tristesse war es wohl auch vielen Musikliebhabern nach französischem Savoir vivre – der Kunst, das Leben zu genießen – zumute, denn weit mehr Besucher kamen zum Konzert als gedacht, und so mussten rasch Stühle in allen freien Ecken noch dazugestellt werden.

Rund 90 Zuhörer und Zuhörerinnen kamen so in den Genuss des Zusammenspiels des ältesten Musikinstruments – der Harfe – mit dem jüngsten Blasinstrument, dem Saxofon, die erstaunlich miteinander harmonierten, was sicher auch dem feinfühligen aufeinander Eingehen der beiden Musiker zu verdanken war. Gleich beim ersten Stück, „Reverie du Soir“ aus der Suite Algerienne von Camille Saint- Saëns, einem der bedeutendsten Vertreter der französischen Spätromantik, fielen jegliche Anspannung oder Belastung ab, entspannt konnten sich die Musikliebhaber den Tönen hingeben. Gleich einem impressionistischen Gemälde mit seinen flirrenden Farbtupfern ließ Martina Holler im zweiten Stück „Deux Melodies Hébraïques“ von Maurice Ravel, der als Vertreter der französischen Spätromantik im Repertoire seinen Platz bekam, die Harfentöne in die vom Saxophon vorgegebene Melodie hineintropfen. Erst seit heuer gäbe es das 1915 uraufgeführte Stück für die Besetzung Harfe/Saxofon, ließ Hermann Rid wissen.

Ins Konzertende mischen sich die Kirchenglocken

Als jüngster Komponist war Ton Verhiel mit einer jazzigen Ballade im Programm vertreten. Der Künstler sei auf sie aufmerksam geworden und habe ihnen das Stück zur Verfügung gestellt, das seitdem ein treuer Begleiter sei, erzählte Rid – das Publikum honorierte die Darbietung, die überraschend zwischen Gute-Laune-Passagen und träumerisch-melancholischen wechselte – mit begeistertem Applaus, wie auch „Cinq Nuances“ von Marc Berthomieu, eines der beeindruckendsten Stücke des Abends, der auch Ausflüge in Kompositionen von Claude Debussy, Eugene Bozza und Jaques Ibert bereit hielt. In letztere mischten sich dann schon die 19 Uhr-Kirchenglocken und mit der Zugabe „Der Schwan“ von Camille Saint-Saëns entließ das Duo die Besucher musikalisch erwärmt in die kalte Nacht.

Holler und Rid waren nicht zum ersten Mal in der evangelischen Christuskirche zu Gast. Bereits 2011 traten sie in der damals aufgrund von anstehenden Renovierungsarbeiten komplett leergeräumten Kirche auf, bei überraschend veränderter Akustik. An diese Qualität konnte der Gemeindesaal, auch aufgrund der hohen Besucherzahl, nicht anschließen, was dem Konzert aber keinen Abbruch tat – zumal der Saal mollig warm war, die Kirche jedoch aktuell ungeheizt bleibt und deshalb für Konzerte nicht zur Verfügung steht.

Lesen Sie dazu auch