Frau bespuckt und beleidigt Polizisten in Landsberg

Eine Frau fällt in einem Verbrauchermarkt in Landsberg negativ auf. Als die Polizei kommt, wird sie ausfällig.

Wegen Hausfriedensbruchs und Beleidigung muss sich eine 43 Jahre alte Frau aus Landsberg demnächst verantworten. Sie ignorierte am Freitagabend einen Platzverweis und bespuckte und beleidigte Polizisten.

Wie die Polizei meldet, ist die Straftäterin keine Unbekannte bei der Inspektion in Landsberg. Weil sie in einen Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße Ärger machte und diesen nicht verlassen wollte, wurde die Polizei hinzugezogen. Die stark alkoholisierte 43-Jährige wurde von den Polizeibeamten des Platzes verwiesen und aus dem Bereich des Verbrauchermarktes geleitet.

Polizisten versehen die Frau mit einer Spuckhaube

Die Frau war damit nicht einverstanden, weshalb sie die Polizisten laut Pressebereicht beleidigte und bespuckte. Sie wurde in Gewahrsam genommen, dazu gefesselt und mit einer Spuckhaube versehen. Nachdem ihre Personalien aufgenommen waren und feststand, dass sie dem Platzverweis folgen leisten würde, wurde sie einem Freund übergeben. (AZ)

