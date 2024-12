Frau entdeckt Verdächtigen nach Parkplatz-Unfall

Als eine junge Frau aus Landsberg nach fast zwei Stunden zu ihrem auf dem westlichen Parkplatz, im Bereich des Spielcasinos „Joker“, geparkten Pkw zurückkehrte, stellte sie an ihrem schwarzen Honda Civic vorne links einen frischen Schaden fest. Dies teilt die Polizei Landsberg mit. Das mögliche Verursacherfahrzeug parkte laut der Geschädigten gegenüber, weshalb sie bei der Anzeigenerstattung das amtliche Kennzeichen dieses Pkw erwähnte. Dieses Fahrzeug wird durch die Polizei noch überprüft, das „Ergebnis“ steht noch aus, so die Polizei. Der Sachschaden an dem Honda beläuft sich auf rund 500 Euro. (AZ)

