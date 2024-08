Frau erschrickt nach Auffahrunfall und fährt gegen Gartenzaun

Am Mittwochmittag ist es in Landsberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei war gegen 12 Uhr eine 62-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Lechstraße in südlicher Richtung unterwegs. Auf der Suche nach einem Parkplatz bremste sie ab, was die nachfolgende 57-jährige Fahrerin eines Pkw zu spät bemerkte. Sie fuhr auf den Wagen vor ihr auf.

Die 62-Jährige erschrak daraufhin offenbar, beschleunigte, kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Gartenmauer und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Die andere Fahrerin blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt etwa 6000 Euro. (AZ)