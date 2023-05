Frau stiehlt in einem Landsberger Elektrofachmarkt Föhn und Staubsauger

Eine 52-Jährige lässt in Landsberg Waren im Wert von mehr als 2000 Euro mitgehen. In einem Laden in der Innenstadt werden zudem zwei Mädchen beim Diebstahl erwischt.

Eine Frau ist am Freitagmittag in einem Elektrofachmarkt am Penzinger Feld beim Diebstahl erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, entwendete die 52-Jährige aus dem Landkreis Ostallgäu einen Staubsauger und einen Föhn. Ein Ladendetektiv hielt sie beim Verlassen des Geschäfts auf.

Die eingesetzte Polizeistreife fand im Auto der Frau weiteres Diebesgut auf. Sie hat demnach kurz zuvor einen weiteren Staubsauger sowie einen Milchbehälter mitgehen lassen. Die 52-Jährige räumte den Diebstahl ein. Es wurden von ihr insgesamt Waren im Wert von mehr als 2000 Euro entwendet.

Mädchen werden beim Diebstahl in einem Laden in der Landsberger Innenstadt erwischt

Am Freitagnachmittag konnte eine Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft in der Landsberger Innenstadt dann beobachten, wie zwei 13-jährige Mädchen in die Umkleide gingen und ohne Kleidung wieder herauskamen. Die Verkäuferin fand schließlich in der Kabine leere Kleiderbügel und abgerissene Etikette vor.

Die beiden 13-jährigen Mädchen wurden laut Polizei daraufhin festgehalten. Sie gaben zu, drei Sport-BHs im Wert von 45 Euro gestohlen zu haben. In diesem Fall wurden die Eltern verständigt. (AZ)

