Frau wird im Landsberger Kreisverkehr zweimal zur Geisterfahrerin

Gleich zweimal wurde eine Frau am Montagmittag im Kreisverkehr im Landsberger Westen zur Geisterfahrerin. Die Polizei Landsberg sucht Zeugen.

Am Montagmittag ordnete sich die Fahrerin eines schwarzen Audi A3 offensichtlich falsch ein, als sie von Augsburg kommend auf den Kreisverkehr im Landsberger Westen zufuhr. Sie bog gegen 12 Uhr in Richtung A96 nach Lindau ab, wollte aber offenbar eigentlich Richtung Schongau. Deswegen wendete sie und nutzte als Geisterfahrerin die Auffahrt vom Kreisverkehr in Richtung Lindau, informiert die Polizei Landsberg. Anschließend nutzte sie den Kreisverkehr wieder in korrekter Weise.

Frau verpasst auch Abfahrt nach Schongau und wird zur Geisterfahrerin

Auf Höhe der Abfahrt Richtung Schongau befand sie sich auf der linken Spur, zog dann quer über die gesamte Fahrbahn und nutzte anschließend, erneut als Geisterfahrerin, die Spur für den Verkehr aus Richtung Schongau, um ihre Fahrt nach Süden fortzusetzen. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet gefährdete Verkehrsteilnehmer und auch Zeugen sich unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden.