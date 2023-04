Frau wirft in Landsberg Glasflasche auf ein fahrendes Auto

Eine betrunkene Landsbergerin beschädigt ein Fahrzeug mit einer Glasflasche. Polizisten müssen der ungehaltenen 32-Jährigen nach dem Vorfall Handschellen anlegen.

Eine alkoholisierte 32-jährige Landsbergerin hat am Mittwochabend eine Glasflasche in Stamperlgröße auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall an der Hubert-von-Herkomer-Straße. Der 39-jährige Fahrer war gerade auf dem Weg, sein Kind ins Landsberger Krankenhaus zu bringen, als er den Einschlag eines Gegenstandes an seinem Fahrzeug bemerkte.

Er rief die Polizei und diese konnte kurz nach der Tat die 32-jährige Täterin identifizieren. Die Frau war so stark alkoholisiert und dadurch auch gegenüber den Einsatzkräften so ungehalten, dass sie in Handschellen zur Polizeiinspektion gebracht werden musste. Dort beruhigte sich die Frau jedoch wieder und konnte nach den polizeilichen Maßnahmen in der Nacht wieder entlassen werden. Am Auto des 39-Jährigen entstand Sachschaden. (AZ)

