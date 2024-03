Landsberg

Frauen singen Lieder von Frauen im Landsberger Stadttheater

Plus Stefanie Boltz und Floriana Cangiano schaffen ein Programm der Gegensätze. Es ist ein unterhaltsamer Abend.

Von Dagmar Kübler

Als Musen war sie stets gefragt. Musik selbst zu erschaffen, war für Frauen in früheren Jahrhunderten jedoch nicht selbstverständlich. Zwei starke Stimmen brachten Musik von Frauen nun ins Landsberger Stadttheater. Beiden schwarzhaarig und in schwarz gekleidet – und dennoch so unterschiedlich in Stimme, Energie, Liedauswahl und -präsentation: Stefanie Boltz und Floriana Cangiano schufen ein Programm der Gegensätze und machten damit den Abend besonders unterhaltsam. Den Bogen spannte jedoch die Liedauswahl: gespielt wurde nur Musik von Frauen.

Brachte Boltz im ersten Teil eher den Stil von Swing, Blues und Broadway-Songs auf die Bühne, entfesselte Cangiano nach der Pause mediterrane Kraft und Leidenschaft. Beide schlugen insgesamt einen großen Bogen, beginnend von Hildegard von Bingen, die, wie Boltz erklärte, ihr fertiges Werk im Kopf hörte und auf den Ruf Gottes wartete, um es niederzuschreiben, über Joni Mitchell, Nina Simone, Kate Bush und Ma Rainey. Im zweiten Teil ging der Reigen dann weiter und Cangiano präsentierte neben eigenen Songs Lieder von großen Sängerinnen wie La Lupe, Violetta Parra, Leda Valladares, Gabriella Ferri und Gilda. Begleitet wurde sie dabei von dem Perkussionisten Michele Maione und Cristiano Califano an der Gitarre.

