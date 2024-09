Freiwillig büffeln für Bronze und Silber

120 Kinder und Jugendliche trafen sich am Freitagnachmittag und Samstagvormittag zur Vorbereitung auf die Prüfung für das Musikerleistungsabzeichen in der Johann-Winklhofer-Realschule in Landsberg am Lech.

Bezirksdirigent Gerhard Böck und Bezirksjugendsprecherin Lena Eberl informierten zu Beginn über Modalitäten und Inhalte der Prüfung, bevor die jungen Musikerinnen und Musiker in vier Gruppen den Unterricht zur Theorieprüfung besuchten. An weiteren drei Wochenenden lernen und üben die Prüflinge, bevor sie am 12. Oktober eine theoretische und eine praktische Prüfung auf ihrem Instrument ablegen.