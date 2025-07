Freiwillige D1- und D2-Prüfungen an der Städtischen Sing- und Musikschule

Schuljahresendspurt an der Städtischen Sing- und Musikschule: Nachdem Anfang Juli bereits die letzten freiwilligen Juniorprüfungen des auslaufenden Schuljahres stattgefunden hatten, traten am 12. Juli fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler der Lehrkräfte Beate Leupold (Violine), Birgit Abe und Somin Cha (Violine / Viola), Jeanette Höfer (Oboe), Susanne Müller (Querflöte), Ewa Hartman-Drogowska (Waldhorn), sowie Ekaterina Sarkisova, Gerhard Abe-Graf und Maximilian Hofbauer (Klavier) zu den ebenfalls freiwilligen D1- und D2-Prüfungen an.

Alle Schülerinnen und Schüler hatten bereits eine Musiktheorieprüfung bestanden und nun für die praktische Prüfung ein umfangreiches und anspruchsvolles musikalisches Programm von vier bzw. drei Werken vorbereitet. Außerdem musste ein Technikteil absolviert und, bei der D2-Prüfung, ein Stück spontan „vom Blatt“ vorgetragen werden.

Eine konzertante Prüfungssituation zu meistern, verlangt neben technischer Präzision auch ein hohes Maß an Konzentration, emotionaler Ausdruckskraft und Mut. Die jungen, ehrgeizigen Künstlerinnen und Künstler zeigten sich dieser Herausforderung gewachsen.

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen D1-Prüfung an: Johanna Buck (Querflöte), Veronika Graf (Oboe), Rron Islamaj und Johanna Feichtl (beide Viola), Eliana Scherer, Gabriel Horstkotte, Junchen Hou und Hannah Hausbalk (alle Violine), Antonia Pilz, Moritz Müller-Hahl, Klea Islamaj, Samuel Guddat, Jaiveer Chaudhary, Johann Röck, Robin Gatz und Johanna Katterfeldt (alle Klavier)!

Gratulation zur erfolgreich absolvierten D2-Prüfung an: Henry Starkey (Waldhorn), Anna-Lotte Hackl und Marie Grundei (beide Violine), Josef Kopp und Aveline Wächter (beide Viola), Theresia Hinterberger und Noah Gerum (beide Klavier), sowie Marie Faasse und Leela Amouh (beide Querflöte).

Die Stadt Landsberg wünscht allen jungen Instrumentalistinnen und Instrumentalisten einen weiterhin erfolgreichen und von Leidenschaft getragenen Fortschritt auf ihrem musikalischen Weg.

