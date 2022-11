Landsberg

Freiwilligenmesse: Aussteller informieren über Ehrenamt und Inklusion

Die Freiwilligenmesse für Ehrenamt und Inklusion fand auf dem Georg-Hellmair-Platz in Landsberg statt.

Plus In Landsberg informieren Organisationen über Ehrenamt und Inklusion. Wo Freiwillige dringend benötigt werden.

Von Hertha Grabmaier

Die Buden für den Christkindlmarkt am Georg-Hellmair-Platz in Landsberg stehen bereit. Doch ehe Weihnachtsschmuck und Leckereien einziehen, durften sie von den Organisatoren der Freiwilligenmesse für Ehrenamt und Inklusion genutzt werden, um sich und ihre, für eine funktionierende Gesellschaft, wichtigen Aufgaben vorzustellen und Menschen dafür zu begeistern, vorhandene Zeitpotenziale dort einzusetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

