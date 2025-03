Freundeskreis der Städtischen Museen Landsberg besucht Sotheby’s und Jugendstilausstellung

Auf seiner Frühjahrsexkursion besuchte der Freundeskreis der städtischen Museen Landsberg e.V. unter Leitung des 2. Vorsitzenden Christian Burchard die Sotheby’s Dependance in München am Odeonsplatz und erhielt spannende Einblicke in das aufregende Leben eines internationalen Auktionshauses. Das zweite Highlight führte in die Ausstellung „Jugendstil made in Munich“ in der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung. Dort zeigt das zurzeit wegen Renovierung geschlossene Münchener Stadtmuseum seine kostbaren Sammlungen zum Jugendstil.

Es waren insbesondere die in München verlegten Zeitschriften „Jugend“ und „Simplicissimus“ und die Künstlerarchitekten der Vereinigten Werkstätten, welche der neuen Kunstbewegung in Deutschland zum Durchbruch verhalfen und Münchens Ruf als weltoffene Kulturmetropole etablierten. Ganz im Sinne des Gesamtkunstwerks konnte man Meisterwerke der angewandten und bildenden Kunst bewundern - von Möbeln, über Teppiche, Tapisserie, Silberarbeiten bis zu Gemälden und Plakatkunst. Der anstrengende Parcours wurde belohnt mit einer entspannten Pause in der Pfälzer Weinstube in der Residenz.

Die Ausstellung in der Hypo-Kunsthalle läuft noch bis 23. März 2025.