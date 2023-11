Freundschaft siegt: Das Dschungelbuch auf der Bühne in Landsberg

Plus Das Musical des Theaters Liberi gastiert im Sportzentrum. Das junge Publikum verfolgt das Abenteuer mit großer Aufmerksamkeit.

Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Mogli, dem Findelkind, das von Wölfen aufgezogen wird und sich wie einer von ihnen fühlt. Seit Rudyard Kipling vor mehr als 100 Jahren „Das Dschungelbuch“ schrieb und veröffentlichte, wurden die Urwald-Abenteuer viele Male verfilmt, auf die Bühne gebracht, zu Musicals verarbeitet. Das in Bochum ansässige Theater Liberi hat sich ebenfalls der Geschichte angenommen und daraus ein Musical mit eigenen Kompositionen und Gedanken gemacht. Mit „Dschungelbuch – Das Musical“ (Texte Helge Fedder, Musik Hans Christian Becker) gastierte die Bühne im Landsberger Sportzentrum.

Es war wie angekündigt, ein richtiges Familienmusical; unterhaltsam für Groß und Klein. Auffällig war, wie aufmerksam das junge Publikum das Geschehen auf der Bühne verfolgte. In der weit mehr als zur Hälfte gefüllten Halle entwickelten sich keine Nebengeräusche. Es war aber auch von großer Qualität, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler die Charaktere der jeweiligen Figuren herausarbeiteten. Da war der schwarze Panther Baghira (Janina Eliana Heiderhoff), der katzenartig, ununterbrochen seine Tatzen bewegte. Tiger Shir Khan (Edy Edwards) plusterte sich mit seinem Auftrittslied „Ich bin der König – Ich hab‘ die Macht“ bereits richtig auf. Schnell außer Atem, schnell beim Nickerchen machen und immer freundlich und gemütlich – Bär Balu (Oliver Kleppel) sorgte mit seiner Art für besonders viel Freude bei den Kindern.