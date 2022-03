Landsberg

vor 42 Min.

Fridays for Future demonstriert in Landsberg für den Frieden

Ein Demonstrationszug von Fridays for Future zog für Frieden in der Ukraine am Freitagnachmittag durch die Landsberger Innenstadt.

Plus Die Fridays-for-Future-Bewegung zeigt nach langer Demo-Pause in Landsberg Solidarität mit der Ukraine. Wie der Krieg mitten in Europa die junge Generation bewegt.

Von Vanessa Polednia

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass die letzte Fridays-for-Future-Demonstration in Landsberg stattfand. Die Corona-Pandemie ließ die Arbeit der Landsberger Klimaaktivisten etwas einschlafen, das gibt auch Michael Bögel zu. Bögel ist Mitorganisator der Landsberger Gruppe und erzählt, dass man nun mit einer Friedensdemonstration Solidarität mit der Ukraine zeigen wollte. Während man in den vergangenen Monaten der Pandemie vorsichtig war, sei die akute Lage in der Ukraine Grund genug doch aufzustehen und zu demonstrieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen