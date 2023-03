Landsberg

vor 17 Min.

Fridays for Future ruft in Landsberg erneut zu Klimastreik auf

In der Landsberger Innenstadt ist am Freitag wieder eine Fridays-for-Future-Demo geplant.

Plus Zuletzt war der Andrang bei den Demos in Landsberg überschaubar. Warum es den Initiatoren dennoch wichtig ist, in ihrer Heimatstadt auf die Straße zu gehen.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Seit Jahren setzen sich Anhängerinnen und Anhänger der Bewegung Fridays for Future für mehr Klimaschutz ein. Am Freitagnachmittag ist auch wieder eine Demonstration in der Landsberger Innenstadt geplant. Bei der jüngsten Aktion im vergangenen November war die Teilnehmerzahl überschaubar. Gegenüber unserer Redaktion erklärt Mitorganisator Liam Sauer, weshalb er es dennoch für wichtig hält, auch in seiner Heimatstadt aktiv zu sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen