Landsberg

vor 17 Min.

Friseure, Nagelstudios: Die Innenstadt von Landsberg ist im Wandel

Plus Viele neue Geschäfte gibt es in der Altstadt, meist im kosmetischen Bereich. Was sagen Einzelhändler zu ihrem Standort? Fühlen sie sich unterstützt?

Von Dominik Stenzel, Alexandra Lutzenberger Artikel anhören Shape

Wer durch die Landsberger Innenstadt geht, sieht viel Wandel. Viel Leerstand im Hinteranger und einen regen Wechsel im Vorderanger. Hier legt derzeit vor allem die Kosmetikbranche zu. Nagelstudios eröffnen neu, ein Friseur, ein Barber und gleich zwei Kosmetikstudios. Es tut sich was in der Stadt. Das LT befragte einige Einzelhändler, wie sie ihren Standort beurteilen oder die Unterstützung durch die Stadt Landsberg. Zwei sind alteingesessen, zwei neu, einer schließt, und einer zieht ins Industriegebiet.

Ede Epple vom Discy Musik und Film sagt: "Wir sind ja seit vielen Jahren Buchhandel und Plattenladen. Durch insgesamt drei unterschiedliche und auf die jeweilige Art gut sortierte Buchhandlungen in der Altstadt ist Landsberg eine Bucheinkaufsstadt, von der alle drei profitieren dürften. Wir nehmen das jedenfalls so wahr. Das Verhältnis ist kollegial. Als Plattenladen muss man feststellen, dass es leider immer weniger stationäre Händler gibt. Diese traurige Tatsache ist aber natürlich auch Vorteil für die, die noch da sind. Vinyl ist seit vielen Jahren wieder stark im Kommen. Das Angebot kommt oft mit der Nachfrage nicht hinterher." Seine Firma definiere online sowieso ganz grundsätzlich etwas anders. "Mit uns kann man per E-Mail, telefonisch oder persönlich Kontakt aufnehmen und sich jederzeit alles nach Hause schicken lassen."

