Landsberg

23.07.2023

Ruethenfest in Landsberg: "Es ist einfach herrlich"

Auch beim zweiten Festzug des Ruethenfests am Sonntag versammelten sich viele Menschen am Hauptplatz, um das Spektakel zu beobachten.

Plus Am Wochenende findet das Ruethenfest seinen krönenden Abschluss und tausende Kinder ziehen auf bunt geschmückten Wagen durch Landsberg.

Von Vanessa Polednia, Gerald Modlinger

Fünf abwechslungsreiche Tage Ruethenfest gehen am Sonntagabend mit einem feierlichen Schlussgottesdienst und einem letzten Altstadttreiben zu Ende. Höhepunkt sind natürlich wieder die Festzüge am Wochenende gewesen: Über 10.000 Menschen verfolgten allein am Samstag das Treiben in der Landsberger Altstadt. Am Sonntag waren es noch einmal 9000 Besucherinnen und Besucher. Das Organisationsteam ist mehr als zufrieden.

Schon am frühen Samstagmorgen beginnen die fleißigen Helfer und Helferinnen mit den letzten Vorbereitungen für den Festumzug am Nachmittag. Mitglieder und Freunde des Vereins holen hierfür mit ihren Traktoren die Festwagen von den Lagerplätzen und arbeiten in der Spöttinger Straße am Feinschliff. Und so passiert es wohl nur beim Ruethenfest, dass etwa das Bayertor, wenn auch in seiner Miniaturversion, Richtung Festwagen schwebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

