Fronleichnamsprozession bei strahlendem Sonnenschein

Eine festliche Fronleichnamsprozession durch die Innenstadt von Landsberg. Schon morgens waren die vier Außenaltäre fertig aufgebaut.

Strahlende Sonne, ein oder zwei Federwölkchen am tiefblauen Himmel – einer festlichen Fronleichnamsprozession durch die Innenstadt von Landsberg stand nichts im Weg. Entsprechend waren morgens um Acht die vier Außenaltäre bereits fertig aufgebaut und thematisch passend geschmückt. In der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, wohin beide Pfarreien gemeinsam zur Feier des katholischen Hochfestes eingeladen hatten, wo die Stadtpfarrer Michael Zeitler und Gregory Herzel zusammen mit Pfarrer Adelhelm Bals und Diakon Klaus Mittermeier den mit Volksgesang und Chormesse von Charles Gounod musikalisch umrahmten Festgottesdienst zelebrierten, waren die Kirchenbänke vom Mittelgang her locker gefüllt.

Bei der Predigt stand der Tisch im Mittelpunkt. Er habe Symbolkraft, hieß es während der kurzen Betrachtung, er sei Symbol der Einheit und der Gemeinschaft. Die Wandlung sei keinesfalls nur auf den Tisch des Herrn reduziert. Schließlich werde auch Essen für das leibliche Wohl vorher zubereitet, ‚verwandelt‘. Tisch bedeute Kommunikation, „diese geht nur im Frieden, er ist unser Auftrag an die Welt. Frieden wird heute vom Altartisch nach draußen getragen und soll von den vier dort aufgebauten Tischen ausstrahlen.“ In der Ludwigstraße sammelten sich die ersten Prozessionsteilnehmer – vor allem solche mit wichtigen Aufgaben. Das waren Fahnenträger und Vereine.; Mitglieder von Stadtkapelle und Stadtjugendkapelle hatten ihre Instrumente bereits spielbereit. „Heuer sind gefühlt mehr als sonst im Urlaub“, meinte Dirigentin Daniela Sparrer mit Blick auf die knapp 20 Bläserinnen und Bläser. Die Ensemblegröße sei aber voll ausreichend, erklärte sie und versuchte, bis zum Start der Prozession noch ihren jüngsten Nachwuchs in den Schlaf zu schaukeln.

Stolz das Festkleid getragen bei der Prozession

Kommunionkind Mathilda Riegg wartete gemeinsam mit Oma Rosmarie Weidel auf den Beginn des Umzugs. Dafür trug Mathilda erneut stolz ihr Festkleid, eine von der Oma selbst genähte Kreation. Ihre Enkelin schaffe eine Verbindung zwischen den zwei Landsberger Pfarreien, verriet Rosmarie Weidel. „Die Familie hat erst im Landsberger Westen gewohnt und ist vor ein paar Monaten in den Osten gezogen.“ Auffällig gekleidet war auch Nicole Poth. Sie hatte für die Prozession, an der sie gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Trachtenvereins Edelweiß teilnahm, eine „historische Landsberger Tracht mit schwäbischem Einfluss“ gewählt. Dies sei neben der Bollertracht nach Dachauer Vorbild und der den Ammerseelern ähnlichen Kleidung mit Otterfellhaube eine von drei historischen Landsberger Trachten, sagte Poth.

Aktuelle Tracht hingegen bei Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl: Ihr Dirndl leuchtete in den Stadtfarben rot, grün und weiß. Der festliche Zug bewegte sich angeführt von Kreuz mit Kinderfahnen und den Sankt-Georgs-Pfadfindern, über den Hauptplatz zum ersten Altar am Klostereck, wo für die Kirche wurde. Bei der Kriegergedächtniskapelle in der Katharinenstraße ging es um den derzeit ein wenig ins Hintertreffen gerückten Frieden, bei der Stadtverwaltung beteten alle für stets ausreichend Früchte der Erde. Am vierten Altar vor dem Historischen Rathaus ging es um die Stadt und ihre Bewohner. Hier am Hauptplatz wurde deutlich, wie viele Menschen an der Prozession teilgenommen hatten. Es waren nicht nur unzählige Fahnen, Standarten, Bruderschaftsstäbe, Zunftstangen, Figuren durch die Straßen getragen worden. Mit dabei waren unzählige Gläubige, die den Betrachtungen an den Altären lauschten und sich am Gesang beteiligten. Einige von ihnen folgten nach dem festlichen Abschluss der Fronleichnamsprozession der Einladung von Stadtpfarrer Michael Zeitler in den Innenhof des Pfarrzentrums zu Frühschoppen und kleiner Brotzeit - „weil Leib und Seele zusammengehören“.

