Frontalzusammenstoß in Landsberg: Keine Verletzte, aber 25.000 Euro Schaden

Auf der Weilheimer Straße in Landsberg kam es am Freitag, 27. Dezember, gegen 18.30 Uhr, zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos. Der 20-jährige Unfallverursacher aus dem Landsberger Landkreis befuhr die Kreisstraße in nördlicher Richtung, als er teilweise auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem 40-jährigen Autofahrer, ebenfalls aus dem Landkreis, kollidierte. Die genauen Umstände, die zum Abkommen von der Fahrbahn führten, sind derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, teilt die PI Landsberg mit. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt. Aufgrund der massiven Schäden an den Fahrzeugen war es notwendig, beide Autos abzuschleppen.

Die Feuerwehr Landsberg wurde zur Unterstützung bei der Verkehrsregelung hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. (AZ)