FT Jahn Landsberg beim Deutschen Turnfest

Acht sportbegeisterte Mädchen des FT Jahn Landsberg machten sich am Mittwoch, 28. Mai 2025, gemeinsam mit zwei Betreuerinnen auf den Weg zum Deutschen Turnfest. Mit dem Zug reiste die Gruppe gut gelaunt in die Gastgeberstadt, um Teil des größten Wettkampf- und Breitensportevents der Welt zu sein.

Untergebracht war das Team in einer gut ausgestatteten Schule, die sich als ideale Unterkunft für die intensive Turnfest-Woche erwies. Trotz der immensen Teilnehmerzahl war die gesamte Veranstaltung hervorragend organisiert – von der Anreise über die Unterbringung bis zum abwechslungsreichen Programm.

Ein besonderes Highlight für die Landsbergerinnen waren die Tickets zu den Europameisterschaften, dem „Feuerwerk der Turnkunst“ und der beeindruckenden Stadiongala. Diese hochkarätigen Veranstaltungen boten Inspiration und Begeisterung pur. Nach fünf erlebnisreichen Tagen voller Sport, Gemeinschaft und unvergesslicher Eindrücke trat die Gruppe am Sonntag, 1. Juni 2025, die Heimreise an – erfüllt von neuen Erfahrungen, Freundschaften und der Freude am Turnsport. Das Turnfest bleibt für alle Beteiligten ein echtes Highlight des Jahres.

