Der Lions Club Landsberg spendet für die kleine Larissa aus Fuchstal

Plus Die Landsberger Hilfsorganisation wird durch die Berichterstattung im LT auf das Schicksal von Familie Leichtenstern aufmerksam. Jetzt gibt es finanzielle Hilfe.

Larissas Schicksal bewegt viele Menschen in der Region. Viel zu früh, in der 26. Schwangerschaftswoche, erblickte das Mädchen aus Fuchstal vor zweieinhalb Jahren das Licht der Welt und ist seit seiner Geburt schwerbehindert. Nun braucht die Familie finanzielle Unterstützung für den Kauf eines behindertengerechten Autos. Durch die Berichterstattung unserer Redaktion ist der Landsberger Lions Club auf den Fall aufmerksam geworden und überreichte der Familie nun einen Scheck über 5000 Euro. Mama Monika Leichtenstern zeigte sich gerührt.