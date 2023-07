Landsberg

vor 16 Min.

Fünf Fahrzeuge sind in Unfall auf der A96 bei Landsberg verwickelt

Ein Unfall auf der A96 bei Landsberg löst am Donnerstagabend einen Stau aus.

Artikel anhören Shape

Fünf Fahrzeuge sind am Donnerstagabend in einen Unfall auf der A96 bei Landsberg verwickelt. In Fahrtrichtung München staut sich der Verkehr.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagabend auf der A96 bei Landsberg ereignet. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord kam es um etwa 16.50 Uhr zu einem Auffahrunfall in Fahrtrichtung München, in den insgesamt fünf Fahrzeuge verwickelt waren. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die linke Fahrspur der A96 musste kurzzeitig gesperrt werden, wodurch sich der Verkehr zurückstaute. Allerdings konnte die Polizei die Sperrung innerhalb kurzer Zeit wieder aufheben. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. (cgal)

Themen folgen