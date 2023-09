Für Chorleiter Matthias Utz öffnet die Musik Türen

Die Stadt Landsberg ehrt Kulturschaffende mit der Rocaille. Unsere Redaktion stellt sie näher vor.

„Musik kann Türen öffnen.“ Matthias Utz ist überzeugt, dass Singen im Chor oder musizieren im Orchester ein guter Weg ist, Menschen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu schließen. Für seine vielfältigen Verdienste rund um die Musik und das musikalische Leben in Stadt und Landkreis Landsberg wurde dem vor allem als Leiter des Vocalensembles Landsberg bekannten Utz heuer die von der Stadt ausgelobte Dominikus-Zimmermann-Rocaille in Gold verliehen.

Matthias Utz wurde 1976 geboren. Dass er eine musikalische Laufbahn einschlagen würde, sei so nicht vorgegeben gewesen. Seine Familie habe sich da nicht eingemischt. „Es war mein eigener Antrieb, in die musikalische Richtung zu gehen.“ Nach der Grundschule wechselte Utz ans Max-Reger-Gymnasium in seiner Heimatstadt. An diesem Gymnasium, das auch heute noch bayernweit eines der wenigen rein musischen Gymnasien ohne andere Schulzweige ist, wurde der Oberpfälzer entscheidend geprägt. Hier lernte er Klavier, Orgel, Oboe und Gesang.

Schnell sei er als Organist in der Kirche gefragt gewesen, erzählt der verheiratete Vater von drei Kindern, eine kirchenmusikalische Grundausbildung war die logische Folge. Nach dem Abitur bewarb er sich erfolgreich um einen Platz in der Bayerischen Singakademie und erhielt zusätzlich ersten Gesangsunterricht bei Hartmut Elbert in München. Singen mache ihm schon immer am meisten Spaß, sagt Utz – auch weil es relativ unkompliziert sei. Gemeinschaftliches Singen in einem Chor schaffe schnell ein Miteinander unter Gleichgesinnten. Matthias Utz studierte Schulmusik an der Hochschule für Musik und Theater in München.

Matthias Utz bei der Verleihung der Dominikus-Zimmermann-Rocaille im Stadttheater Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Nach dem ersten Staatsexamen schwenkte er auf Berufschorgesang im künstlerischen Zweig bis zum Diplom um. Es folgte das zweite Staatsexamen für Schulmusik an Gymnasien. In verschiedenen Meisterkursen bildete sich der Rocaillen-Träger im Dirigieren und für Sprachgestaltung weiter. Das erlernte Wissen setzte der Dirigent zunächst unter anderem bei der Arbeit mit dem Chor des italienischen Kulturinstituts in München um. Im Frühsommer 2007 übernahm Utz das Vocalensemble von dessen Gründer Karl Zepnik, der an die Bayerische Musikakademie Marktoberdorf wechselte.

Das Vocalensemble Landsberg freut sich auch über neue Mitglieder

Unter der Leitung von Matthias Utz konnte der renommierte Chorkörper schnell an die unter der vorherigen Leitung bereits errungenen großen Erfolge anknüpfen. Beispiel ist ein Chorwettbewerb im Jahr 2009, bei dem das Vocalensemble als bester europäischer Chor ausgezeichnet wurde. Zudem erneuerte und verjüngte sich der Chor, der aktuell in allen Stimmen voll besetzt ist, sich jedoch stets über neue Mitglieder freut, unter der neuen Leitung. Das Repertoire wurde erweitert, neben großen geistlichen Chorwerken gilt das auch für den weltlichen Bereich und seine vielen Facetten.

Befragt nach seinen Vorlieben in der Chorleitung sagt Matthias Utz, besondere Freude bereite ihm das Entwickeln von Konzertprogrammen. „Ich suche dafür ein Leitthema und überlege, was dabei der rote Faden sein könnte, der sich durch die gesamte Aufführung zieht.“ Bei einem Konzert solle nicht einfach Lied an Lied gereiht werden. Ihm sei vielmehr wichtig, so Utz, mit der Musik eine Geschichte erzählen zu können. Gern bringe er den Chor auch mit anderen Künsten zusammen und nennt als aktuelles Beispiel die Zusammenarbeit mit der Tänzerin Anna Maria Johannes.

Bei der Verleihung der Dominikus-Zimmermann-Rocaille im Stadttheater hatte das Vocalensemble einen kurzen Auftritt im Foyer. Foto: Christian Rudnik

Der Versuch, Buben für das Chorsingen zu begeistern, wurde mittlerweile aufgegeben. Die von Utz initiierte „Singbande“, die anfangs sehr gut funktionierte, ist Vergangenheit. Schuld an dem nachlassenden Interesse habe auch Corona mit den damit verbundenen Einschränkungen. Eine Reaktivierung sei ihm aus nicht näher genannten Gründen nicht mehr möglich gewesen.

Ein Chorausflug nach Schweden ist geplant

Beim Blick in die Zukunft betont Utz, dass die Tradition der beliebten Sankta-Lucia-Konzerte natürlich aufrecht erhalten bleibt. Dazu kommen weitere Auftritte nicht nur in Landsberg und Umgebung, sondern auch im Rahmen von Festivals und Wettbewerben. Als Reiseziel für einen Chorausflug nennt Utz Schweden. Das Wichtigste für ihn aber ist „die Sänger sollen Spaß haben beim Singen im Chor, bei Auftritten und Konzertreisen“. Das sei ihm selbstverständlich auch in seinem Beruf wichtig. Matthias Utz ist Schulmusiker und Fachschafts-Betreuer Musik am Welfengymnasium Schongau. Er führt auch dort Jugendliche in die Chorpraxis ein, empfiehlt ihnen, auch nach dem Abitur das Chorsingen nicht aufzugeben.

42 Bilder Feierliche Verleihung der Dominikus-Zimmermann-Rocaille. Foto: Christian Rudnik

Die Stadt Landsberg verleiht die Dominikus-Zimmermann-Rocaille an Personen und Vereine, die sich in besonderem Maße in das Landsberger Kulturleben eingebracht haben. Vor Kurzem wurden die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger im Stadttheater geehrt. Unsere Redaktion stellt sie näher vor. Heute Matthias Utz.