Für das Inselbad in Landsberg startet der Verkauf der Saisonkarten

Ab sofort können für das Inselbad in Landsberg Saisonkarten gekauft werden. Wie der Zugang künftig vereinfacht werden soll.

Ab sofort können Badefreudige Saisonkarten für das Inselbad in Landsberg bestellen. Laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke, die das Freibad betreiben, steht dafür auf der Website des Kommunalunternehmens ein Reservierungsformular bereit (www.stadtwerke-landsberg.de/inselbad).

Jede Saisonkarte ist personalisiert und zeigt ein Foto der Inhaberin oder des Inhabers. Die Bilder sollten laut der Mitteilung bei der Bestellung online im JPEG-Format hochgeladen werden, so entstehen beim Abholen keine Wartezeiten. Sobald die Saisonkarte fertig an der Inselbadkasse bereitliegt, erhalten die Kundinnen und Kunden eine Benachrichtigung.

Ein QR-Code soll den direkten Zugang ins Inselbad ermöglichen

Die Bezahlung ist per EC-Karte oder in bar möglich. Personen, die keine Bestellung über die Internetseite der Stadtwerke Landsberg vornehmen können, haben die Möglichkeit, eine Saisonkarte an der Kasse im Inselbad zu erwerben. Dann werden Fotos vor Ort gemacht und die Karte direkt erstellt. Dies ist ab Mittwoch, 15. März, möglich, jeweils mittwochs von 8 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 20 Uhr.

Wie die Stadtwerke außerdem bekannt geben, gibt es in diesem Jahr für Besitzerinnen und Besitzer der Saisonkarte eine Neuerung: Ein QR-Code auf der Saisonkarte wird am Drehkreuz beim Eingang des Inselbads automatisch eingelesen und ermöglicht den direkten Zugang. „Damit gehen wir auf den Wunsch der Badegäste ein, denn so entfällt das Anstellen an der Kasse“, erläutert Reinhard Dippold, Abteilungsleiter bei den Stadtwerken Landsberg. Die Badesaison im Inselbad startet traditionell am 1. Mai. (AZ)

