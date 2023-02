Für das neue Jugendzentrum in Landsberg werden Bäume gefällt

In Landsberg gibt es an der Lechstraße neben dem Ignaz-Kögler-Gymnasium (IKG) eine Abholzaktion. Dort soll das neue Jugendzentrum entstehen.

An der Lechstraße in Landsberg - neben dem Ignaz-Kögler-Gymnasium (IKG) - wurden jüngst mehrere Bäume abgeholzt. Wie Simone Sedlmair, Mitarbeiterin im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, gegenüber unserer Redaktion bestätigt, erfolgte die Maßnahme im Vorgriff der Errichtung des neuen Jugendzentrums (Juze).

Vorgesehen ist an der Lechstraße ein moderner Betonbau in hellen Farben. Mit seinen zwei Gebäudeflügeln erinnert dieser an einen Bumerang. Das jetzige Juze an der Spöttinger Straße soll abgerissen werden, um damit Platz für einen neuen Kindergarten zu schaffen.

