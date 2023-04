Landsberg

18:19 Uhr

Für das Projekt "Quartier leben" im Landsberger Westen ist jetzt Schluss

Plus Drei Jahre lang sollte eine Quartiermanagerin dabei helfen, den Landsberger Westen zu beleben. Jetzt wird das Projekt beendet.

Der Auftrag war klar: Die Lebensbedingungen im Landsberger Westen sollten verbessert werden. Gelingen sollte das mit einem Quartiersmanagement. Drei Jahre wurden für das finanziell geförderte Projekt angesetzt. Ende April ist Schluss. Dann schließt Quartiersmanagerin Stefanie Auer ihr Büro am Ulrichsplatz. Doch was bleibt nach drei Jahren, die von der Corona-Pandemie geprägt waren? Was wird fortgeführt? Wer zieht künftig in das Büro ein? Unsere Redaktion hat darüber mit Stefanie Auer und Ulrike Degenhart, der Leiterin des Büros der Oberbürgermeisterin, gesprochen.

Anfang Mai 2020 begann Stefanie Auer vom Büro Planwerk im Auftrag der Stadt ihre Tätigkeit als Quartiersmanagerin im Landsberger Westen. Das Gebiet, das sie betreute, reicht vom Gewerbegebiet im Norden bis zum Schongauer Dreieck im Süden sowie vom Klinikum im Westen bis zur Schwaighofsiedlung im Osten. Über 10.000 Menschen leben dort. In den vergangenen drei Jahren hat Stefanie Auer versucht, die Bewohnerschaft zu aktivieren, das Gebiet weiterzuentwickeln. Sie hat die unterschiedlichen Interessengruppen vernetzt, Projekte initiiert und begleitet und war Ansprechpartnerin für die vielfältigsten Themen.

