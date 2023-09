Für den Hardy's Stadtlauf gibt es so viele Anmeldungen wie noch nie

Knapp 1400 Personen wollen am Dienstag in Landsberg an den Start gehen. Die Organisatoren versprechen ein buntes Rahmenprogramm.

Am Dienstag, 3. Oktober, steigt in Landsberg zum 16. Mal der Hardy's Stadtlauf. Wie Organisatorin Ramona Schmette berichtet, wollen in diesem Jahr 1400 Läuferinnen und Läufer an den Start gehen - die Anmeldung musste bereits Mitte September geschlossen werden. "Das hatten wir tatsächlich noch nie", sagt Schmette. "Normalerweise konnte man sich immer am Tag selbst sogar noch anmelden."

Der Stadtlauf, an dem im vergangenen Jahr 1150 Personen teilgenommen haben, erfreut sich also großer Beliebtheit. Die dieses Jahr erreichte Anmeldegrenze habe sich das Organisationsteam schon seit Längerem selbst gesetzt, so Schmette. "Wir wollen, dass der Tag wieder schön wird und alles reibungslos läuft. Und man muss auch auf die Begebenheiten der Strecke achten."

Der Besucherrekord könnte in diesem Jahr ebenfalls geknackt werden, glaubt Ramona Schmette. In den vergangenen Jahren seien meist zwischen 1000 und 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort gewesen: "Bei so einem Lauf ist immer das schöne, wenn viele an der Strecke stehen und die Teilnehmer anfeuern." Für gute Stimmung sollen erstmals auch zwei Trommlergruppen - am Hauptplatz und an der Karolinenbrücke - sorgen.

Es gibt auch einen Kinder- und einen Jugendlauf

Ansonsten wird auf das altbewährte Konzept gesetzt. Es gibt rund um den Hauptplatz eine Kinderhüpfburg und Kinderschminken, Showeinlagen von Cheerleadern, Infostände der Sponsoren, Live-Moderation auf einer großen Bühne, natürlich eine Siegerehrung und es legen die Top-FM-DJs auf. Um 11 Uhr findet der Kinderlauf über 800 Meter statt und um 11.30 Uhr der Jugendlauf über 2000 Meter. Um 12 Uhr fällt am Hauptplatz dann schließlich der Startschuss für die Hauptläufe (5 Kilometer/10 Kilometer/Halbmarathon/Nordic Walking).

Der Rundkurs, der am westlichen Ufer des Lechs entlangführt, hat eine Länge von fünf Kilometern. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die 10-Kilometer-Distanz absolvieren, laufen diesen zweimal. Die Halbmarathonstrecke besteht aus vier Runden, wobei die erste Runde eine Länge von 6,1 Kilometern hat.

