Für den neuen Kantor ist Landsberg "ein wirklich gutes Pflaster"

Plus Winfried Lichtscheidel tritt seine Stelle in der Landsberger Pfarrei Mariä Himmelfahrt an. Zu Ostern hat er gleich alle Hände voll zu tun.

Dreimal hat Winfried Lichtscheidel in Landsberg seinen Hut in den Ring geworfen, dreimal hatte er Erfolg: zuletzt vor gut einem Jahr bei seiner Bewerbung als „Dekanatskirchenmusiker der Pfarreiengemeinschaft Mariä Himmelfahrt“, so die etwas sperrige Bezeichnung der Stelle, die er ab 1. April nun offiziell innehat. Für die Landsberger wird der „Neue“ am Spieltisch der Schmid-Orgel aber wohl bleiben, was der „Alte“ war: Kantor der Stadtpfarrkirche. 43 Jahre lang hatte Johannes Skudlik in dieser Funktion das Profil Landsbergs als europäische Orgelstadt geschärft – ein echtes „Lebenswerk“ aus Sicht Winfried Lichtscheidels, der nur wenige Tage nach seinem 43. Geburtstag nun in der Verantwortung steht, dieses fortzuführen und darüber hinaus eigene Akzente zu setzen.

Dabei ist dem diplomierten Kirchenmusiker die Landsberger Orgel durchaus vertraut. 2007, kurz vor Abschluss seines Studiums an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart, gewann Lichtscheidel auf ihr den 1. Preis des 2. Internationalen Orgelwettbewerbs der Stadt Landsberg – und stach damit auch eine der Mitfavoritinnen aus, seine heutige Frau Agata. Zum beruflichen Erfolg gesellte sich mit diesem Wettbewerb in der Lechstadt also das private Glück. „Bislang“, bestätigt der neue Kantor, sei Landsberg für ihn ein „wirklich gutes Pflaster“ gewesen.

Auch Frau Agata ist eine begabte Orgelspielerin

Dennoch trennen sich die Lichtscheidels nicht leicht von Sendenhorst, ihrem Lebensmittelpunkt und musikalischen Wirkungskreis im nordrhein-westfälischen Münsterland seit über 13 Jahren. Ihre drei Töchter sind hier zur Welt gekommen, „und irgendwie fand sich immer ein Chormitglied, das als Granny oder Nanny eingesprungen ist, damit Agata und ich vorne stehen und dirigieren oder die Orgel spielen konnten“, beschreibt Winfried Lichtscheidel die Chorgemeinschaften ihrer beider Pfarrgemeinden als große musikalische Familie. „Das werden wir jetzt erst mal alleine hinbekommen müssen“, sieht der Kantor ab kommendem Sommer den einen oder anderen terminlichen Engpass auf sich und seine Frau zukommen. Dann nämlich wollen Agata Lichtscheidel und die Töchter in das bis dahin „hoffentlich gefundene“ neue Zuhause in Landsberg nachkommen.

Winfried Lichtscheidel und seine Frau Agata. Foto: Toms Spogis

Die ersten zwei Wochen seiner Dienstzeit wird der Kantor aber nicht alleine sein. „Wir haben eine Ferienwohnung gemietet und wollen versuchen, mit kleinen Ausflugsfahrten in die Umgebung unsere neue Heimat kennenzulernen“, freut er sich auf die gemeinsamen Tage mit der Familie. Die Zeit danach wird Winfried Lichtscheidel zu einer Antrittstour durch die Pfarrgemeinde nutzen und dazu, sich in seine neuen Aufgabenbereiche einzuarbeiten. Dass ihm dafür vor seinem Dienstantritt kaum Zeit blieb und er in die „wichtige Osterzeit ohne Vorbereitung starten muss“, – dieser „mehr als unglückliche Einstieg“ gefällt Lichtscheidel „überhaupt nicht“.

Winfried Lichtscheidel lebt nun wieder näher an seiner alten Heimat

Vieles, das ihn von der Arbeit ablenken könnte, wird es beim „Einsiedlerleben“ im Kloster der Dominikanerinnen nach den Ferien dann aber nicht geben. Nur die Gelegenheit, seine Eltern wieder häufiger zu besuchen, wird sich der gebürtige Friedrichshafener nicht entgehen lassen. „Zum Bodensee“, ist er über die Nähe zu seiner alten Heimat froh, „ist es von Landsberg aus ja nur ein Katzensprung“. Ansonsten wird er sich erst einmal auf Besuche bei den Landsberger Orgeln, die Stadt und die Wege entlang des Lechs beschränken. Ist die Familie im Sommer wieder vereint, sind die Ziele aber weiter gesteckt: Dann planen der passionierte Wanderer und seine Frau mit den drei Töchtern eine mehrtägige Tour Lech-aufwärts nach Füssen und selbstverständlich soll auch der Ammersee auf seine „Badequalität“ untersucht werden.

Erst einmal aber freut sich Winfried Lichtscheidel auf seinen neuen Arbeitsplatz, die kathedralische Stadtpfarrkirche mit ihrer „hervorragenden Akustik“ ebenso wie die Heilig-Kreuz-Kirche, besonders aber auf „hoffentlich viele offene Begegnungen“ und Landsbergs musikbegeisterte Menschen. Die erste Messe wird der neue Kantor am Palmsonntag, 2. April, begleiten.

Termine: Sein erstes Orgelkonzert als Kantor an der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt spielt Winfried Lichtscheidel am Samstag, 20. Mai, ab 11.15 Uhr. Des Weiteren werden Winfried und Agata Lichtscheidel im Rahmen des Landsberger Orgelsommers am Samstag, 22. Juli, ab 11.15 Uhr gemeinsam an der Orgel der Stadtpfarrkirche konzertieren.