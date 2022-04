Für ein paar Stunden lässt Jahn Landsberg alle Sorgen vergessen

Plus Auf dem Gelände von Jahn Landsberg findet ein Osterfest statt. Der Verein „Freiheit-Demokratie“ und Jahn Landsberg haben hierfür ukrainische Geflüchtete eingeladen.

Ungezwungen spielen Kinder auf dem Fußballplatz von Jahn Landsberg. Die Erwachsenen sitzen gemütlich bei Kaffee und Kuchen, lachen und unterhalten sich – doch Einheimische verstehen nichts. Der Verein „Freiheit-Demokratie“ und Jahn Landsberg haben ukrainische Geflüchtete zum Ostern-Frühlingsfest eingeladen. Für ein paar Stunden lassen sich die furchtbaren Ereignisse ausblenden.