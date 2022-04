Für eine zweite Lebenschance: Typisierungsaktion in Landsberg

Stammzellenspenden retten Leben. Betroffene und Spender berichten bei einer Typisierungsaktion des Lions Club in Landsberg.

Alle zwölf Minuten erhält ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Um den Erkrankten eine zweite Lebenschance zu geben, führt der Lions Club Landsberg in Zusammenarbeit mit der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) am Samstag, 7. Mai, eine Typisierungsaktion unter dem Motto „Lions suchen Lebensretter“ durch.

Bei der Typisierungsaktion werden gesunde Personen im Alter von 17 bis 45 Jahren gesucht, die zunächst bereit sind, sich nach einer geringen Blutabnahme mit ihren Gewebemerkmalen in der weltweit vernetzten Datenbank der Stiftung AKB registrieren zu lassen. Wenn die Gewebemerkmale eines Leukämiepatienten mit denen eines Spenders übereinstimmen, kommt es zu weitergehenden Untersuchungen und zu der finalen Entscheidung der potenziellen Stammzellspender und -spenderinnen, seine oder ihre gesunden Stammzellen für den „genetischen Zwilling“ zu spenden. Damit kann er diesem Patienten die Hoffnung schenken, wieder gesund zu werden und eröffnet ihm die Chance auf ein neues Leben.

Warum die Lions in Landsberg eine solche Aktion durchführen

Mit dieser Vorgehensweise werden jedes Jahr eine Vielzahl von Menschenleben weltweit gerettet. „Das wollen wir unterstützen. Wir wollen helfen, Menschenleben, die durch eine Leukämieerkrankung vom Tod bedroht sind, versuchen zu retten. Bitte unterstützen Sie diese Aktion und mobilisieren Sie möglichst viele geeignete Spender. Ärmel hoch gegen Blutkrebs, lassen Sie sich typisieren“, fordert Gerhard Meitinger, Präsident des Lions Clubs Landsberg, seine Mitmenschen auf.

Die Typisierungsaktion findet von 11 bis 16 Uhr im „Stillen Gang“ des Historischen Rathauses in Landsberg direkt am Hauptplatz statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Aktion ist für alle Bereitwilligen kostenfrei. Für eine möglichst rasche und fehlerfreie Registrierung wird darum gebeten, zur Typisierungsaktion die Versichertenkarte der Gesundheitskasse mitzubringen.

Man kann auch zu Hause ein Set zur Registrierung nutzen

In Live-Interviews werden Stammzellspender, Stammzellempfänger und Fachärzte über ihre Erfahrungen berichten und das interessierte Publikum umfassend über das Thema Stammzellspende informieren. Auch Professor Hans-Jochem Kolb, der Pionier bei der Stammzellentransplantation, wird im Interview vor Ort sein. Eine entsprechende Aufklärung vor der Registrierung als Stammzellspender findet ebenso statt. Wer keine Zeit hat, zur Typisierungsaktion zu kommen, kann sich trotzdem ganz einfach als Stammzellspender oder Stammzellspenderin registrieren. Das Lebensretterset kann online unter www.akb.de nach Hause bestellt werden. Es enthält alles, was für die Typisierung notwendig ist. Die Registrierung kann ganz einfach zu Hause durchgeführt werden und die Probe wird portofrei an die Stiftung AKB zurückgesandt.

Lesen Sie dazu auch

Die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern ist dringend auf Geldspenden angewiesen, da die Kosten für die Neuregistrierung eines Spenders in Höhe von 35 Euro weder vom Staat noch von den Gesundheitskassen getragen werden. Die Stiftung AKB freut sich in diesem Zusammenhang auf Ihre Spende (IBAN: DE67 7025 0150 0022 3946 88, Verwendungszweck: LionsClub LL). (lt)