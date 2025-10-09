Ihre Maschinen halten die Feldwege in der Region in Schuss

Darüber, wie man Feldwege in Schuss hält, macht man sich im Allgemeinen keine Gedanken, bis man sich matschige Schuhe holt, mit dem Fahrrad im Schlamm stecken bleibt oder sich bei voller Fahrt durch die Pfütze vollspritzt. Für Landwirte, Waldbesitzer oder Kommunen sind der Erhalt gekiester Wege oder Flächen jedoch ein Dauerthema. Ein neues Landsberger Unternehmen bietet Lösungen für den Feldwegebau.

Ständige Nutzung, Frost und Starkregen sorgen dafür, dass Kies von Feldwegen abgewaschen wird, Löcher und Kuhlen entstehen, in denen das Wasser stehen bleibt, was den Weg langfristig aufweicht. Die Reifen von schweren Fahrzeuge drücken den weichen Untergrund in der Fahrrinne nach außen und in der Mitte nach oben. So wird der Weg mit der Zeit unpassierbar. Der Landsberger Unternehmen setzt genau da an: MS Grader hat ein Gerät entwickelt, das auf alle Zugmaschinen passt, einfach zu bedienen ist, wenig Energie verbraucht und mit einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit betrieben werden kann. Zudem minimiert es den Materialeinsatz, sprich: Es ist weniger Kies nötig, um Feldwege instandzuhalten.

Auch etliche Gemeinden im Landkreis Landsberg haben einen MS Grader

Das 2020 gegründete Unternehmen hat im Frühjahr seinen Firmensitz von Zaisertshofen nach Landsberg verlegt. Auf 1300 Quadratmetern wird in der ehemaligen Taucherhalle der Bawag auf dem Uniper-Gelände im Osten geschweißt, montiert, Elektrik und Hydraulik verbaut. Auf sechs Mitarbeitende ist das junge Unternehmen mittlerweile angewachsen. Die Nachfrage sei groß, sagt Christian Wilhelm, einer der beiden Inhaber. Auch zahlreiche Gemeinden im Landkreis Landsberg hätten ihren Bauhof mittlerweile um einen MS Grader erweitert, darunter Landsberg, Hofstetten, Denklingen und Reichling.

Icon vergrößern Christian Wilhelm vor einem Fendt-Traktor mit Grader. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Christian Wilhelm vor einem Fendt-Traktor mit Grader. Foto: Christian Rudnik

Neben der äußerst robusten Bauweise des Graders, das Unternehmen hat es sich zur Devise gemacht, „für die Ewigkeit“ zu bauen, ist es vor allem seine Bauform, die die Kunden überzeugt: Der Grader hat eine V-Form, während die meisten anderen Geräte ein gerades Schild aufweisen, was dazu führt, dass der Kies links und rechts zur Seite wegläuft. „Die V-Form wirkt wie ein Sammelbehälter. Das Bodenmaterial wird beim Fahren von der Seite aufgefangen und in der Mitte wie in einer Trommel vermischt“, erklärt Wilhelm. Dadurch wird Kies gespart und er gelangt dorthin, wo er gebraucht wird, um beispielsweise Schlaglöcher und Spurrinnen aufzufüllen.

Feldwege sind mittlerweile bis auf das Fundament aus groben Steinen abgefahren

Während der Flurbereinigung in den 1960er-Jahren seien die Feldwege gut aufgebaut worden. Inzwischen seien sie teilweise bis auf das Fundament aus groben Steinen abgefahren, weiß Wilhelm. „Oft wird dann gefräst, was die Wege vollends zerstört, da sie nicht mehr tragfähig sind.“ Vielmehr empfiehlt er eine regelmäßige Wartung, oder, bei stark abgetragenen Wegen, ein schichtweises Aufbringen und Verdichten von Material. Wichtig beim Erhalt von Feldwegen sei, dass das Wasser stets ablaufen kann. Das Angebot von MS Grader hat sich rasch herumgesprochen, Anfragen kommen, auch aus dem europäischen Ausland, vor allem über die praxisnahen YouTube-Videos, die Wilhelm ins Netz stellt. Zudem setzt das Unternehmen auf Schulungstage vor Ort, bei denen sich die Kunden über die unterschiedlich großen Grader, Anbauteile und deren Anwendung bei Vorführungen mit dem eigens von Fendt zur Verfügung gestellten Traktor informieren und austauschen können.

Icon vergrößern In der Produktionshalle auf dem früheren Uniper-Gelände in Landsberg werden die Grader hergestellt. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Produktionshalle auf dem früheren Uniper-Gelände in Landsberg werden die Grader hergestellt. Foto: Christian Rudnik

Dass der MS Grader überhaupt entwickelt wurde, ist zwei Tüftlern zu verdanken. Erfinder Siegfried Miller kennt als Bauhofleiter in Ettringen die Probleme beim Wegeerhalt und entwickelte einen Prototypen. Sein langjähriger Freund Christian Wilhelm, gelernter KfZ-Mechaniker und aufgewachsenen auf einem Bauernhof mit einem Vater, der leidenschaftlich gern alte Traktoren sammelt, tüftelt ebenfalls gern. So entwickelte er den Schwingungstrainer „Wellengang“, der für medizinische Therapie, aber auch Fitness eingesetzt wird, unter anderem auch von der Fußballnationalmannschaft und dem FC Bayern. Dessen Prototyp entstand zur Eigentherapie, als Wilhelm mit Folgeschäden nach einem Unfall zu kämpfen hatte. Wilhelm und Miller wurden Geschäftspartner, gründeten MS Grader, meldeten die Entwicklung zum Patent an und legten mit der Produktion los.

Die Zukunft des Unternehmens auf dem ehemaligen Uniper-Gelände ist ungewiss. Ein Investor hat dieses gekauft und will dort Wohnungen errichten. „Es ist eine Lösung auf Zeit“, sagt Christian Wilhelm, der sich bereits anderweitig nach einem geeigneten Grundstück umschaut.