Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Für Feldwege ohne Schlaglöcher: Dafür sorgt der MS Grader einer Firma aus Landsberg

Landsberg

Ihre Maschinen halten die Feldwege in der Region in Schuss

Matsch, Schlaglöcher, Traktorspuren: Wer auf Feldwegen unterwegs ist, muss einiges mitmachen. Bei der Firma Grader Bull kennt man die Lösung.
Von Dagmar Kübler
    • |
    • |
    • |
    Inhaber Christian Wilhelm zeigt einige fertig gestellte Grader, die in einer Halle auf dem früheren Uniper-Gelände in Landsberg stehen.
    Inhaber Christian Wilhelm zeigt einige fertig gestellte Grader, die in einer Halle auf dem früheren Uniper-Gelände in Landsberg stehen. Foto: Christian Rudnik

    Darüber, wie man Feldwege in Schuss hält, macht man sich im Allgemeinen keine Gedanken, bis man sich matschige Schuhe holt, mit dem Fahrrad im Schlamm stecken bleibt oder sich bei voller Fahrt durch die Pfütze vollspritzt. Für Landwirte, Waldbesitzer oder Kommunen sind der Erhalt gekiester Wege oder Flächen jedoch ein Dauerthema. Ein neues Landsberger Unternehmen bietet Lösungen für den Feldwegebau.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden