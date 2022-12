Für Malik Harris endet ein verrücktes Jahr mit Heimspiel in Landsberg

Plus Singer-Songwriter Malik Harris blickt auf das erfolgreichste Jahr seiner Karriere zurück. Womit er die Landsberger Fans im Dezember überraschen möchte.

Das Jahr geht langsam zu Ende, und für viele ist nun der Moment gekommen, inne zu halten und auf die vergangenen Monate zurückzublicken. Wenn Malik Harris das Jahr Revue passieren lässt, ist er selbst erstaunt, was er alles erlebt hat. Im Gespräch mit unserer Redaktion schwelgt der Landsberger in den Erinnerungen und bisherigen Höhepunkten seiner Musikerkarriere. Das I-Tüpfelchen soll das Heimspiel im Landsberger Stadttheater im Dezember werden.