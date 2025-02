Für welche Kandidaten die Bundestagswahl zur Zitterpartie wird

Neun Männer und drei Frauen wollen bei der Bundestagswahl das Direktmandat im Wahlkreis Starnberg-Landsberg gewinnen, dazu kommen noch zwei Kandidatinnen, die auf sehr aussichtsreichen Plätzen auf den Landeslisten ihrer Parteien stehen. Wer kann sich von diesen wirkliche Chancen ausrechnen, im nächsten Bundestag mitzuwirken?

Die wenigsten Sorgen diesbezüglich muss man sich in Bayern gewöhnlich als CSU-Direktkandidat machen. 2021 siegte die CSU in 45 von damals 46 Wahlkreisen. Im Wahlkreis Starnberg-Landsberg lag der seit 2017 amtierende Abgeordnete Michael Kießling mit 38,2 Prozent gut 18 Prozentpunkte vor Martina Neubauer von den Grünen. Zwischenzeitlich wurde man jedoch bei der CSU wegen der von der Ampel-Koalition beschlossenen Wahlrechtsreform etwas nervös. Um das Parlament nicht durch Überhang- und Ausgleichsmandate aufzublähen, gibt es nun die neue Regel, dass nicht mehr jeder direkt gewählte Kandidat einer Partei sicher einen Sitz im Bundestag hat. Denn eine Partei kann nicht mehr direkt gewählte Kandidaten nach Berlin schicken, als ihr nach ihrem Zweitstimmenanteil Sitze zufallen. 2021 erreichte die CSU in Bayern nur 31,7 Prozent der Zweitstimmen, das hätte nach dem jetzigen Wahlrecht bedeutet, dass neun der 45 CSU-Bewerber, die in ihren Wahlkreisen die Stimmenmehrheit errungen hatten, nicht ins Parlament gekommen wären. Zuletzt taxierte der Bayerntrend Mitte Januar die CSU auf 42 Prozent. Damit ist es nicht unwahrscheinlich, dass alle direkt gewählten CSU-Bewerber in den Bundestag kommen.

Die Fünf-Prozent-Hürde ist eine wichtige Variable für die Sitzberechnung

Sichere Vorausberechnungen sind aber nicht möglich. Zum einen liegt dies daran, dass es keine fixe Zahl von Bundestagssitzen für die einzelnen Bundesländer gibt. Diese hängt davon ab, ob und wie viele eigentlich mehrheitlich gewählte Kandidaten aus den Wahlkreisen doch nicht ins Parlament gelangen, weil die Überhang- und Ausgleichsmandate abgeschafft sind. Der zweite Faktor ist die Methodik der Sitzverteilung: Erst wird diese anhand der Zweitstimmen deutschlandweit berechnet und dann auf die einzelnen Bundesländer verteilt. Bei einem Verhältnis von 299 Wahlkreisen zu 630 Abgeordneten dürfte es aber auf rund 100 Abgeordnete für Bayern hinauslaufen.

Daneben spielt die Fünf-Prozent-Hürde eine wesentliche Rolle. Ganz entscheidend ist diese für die aus Utting kommende BSW-Kandidatin Simone Ketterl. Die 36-Jährige steht auf Platz 2 der Landesliste, eigentlich eine ganz sichere Sache - allerdings nur, wenn das BSW bundesweit die Fünf-Prozent-Hürde nimmt. Die Umfragen ergeben dazu kein klares Bild. Im Wahlkreis Starnberg-Landsberg kann Ketterl nicht direkt gewählt werden. Die aus dem Bayerischen Wald stammende Literaturwissenschaftlerin, die Pressesprecherin an der Technischen Hochschule Ingolstadt ist, wurde im Wahlkreis Passau als Direktkandidatin aufgestellt. Sie ist schon viele Jahre politisch aktiv, zunächst bei der SPD, 2023 war sie Landtagskandidatin der Linken und wechselte zuletzt zum Bündnis Sarah Wagenknecht.

Die Fünf-Prozent-Hürde ist dieses Mal auch für die FDP wieder ein Thema. Doch selbst wenn die Partei knapp über fünf Prozent landen wird, bleibt ihr Direktkandidat Paul Friedrich auf Listenplatz 14 praktisch ohne Chancen. In jedem Fall chancenlos dürfte auch der Direktkandidat der Linken, Bernhard Feilzer, sein, der auf Platz 18 seiner Partei steht.

Wenn mehrere Parteien scheitern, könnten vor allem zwei Kandidatinnen davon profitieren

Scheitern BSW, FDP und Linke an der Fünf-Prozent-Hürde, könnte das den Direktkandidatinnen von Grünen und SPD zum möglicherweise entscheidenden Vorteil gereichen. Zum einen würden ihre Parteien dann mutmaßlich etwas besser als derzeit in den Umfragen abgebildet abschneiden. Zudem gilt, dass diese Parteien sowie Union und AfD umso mehr Mandate erreichen können, desto höher der Anteil an Stimmen ist, der wegen der Fünf-Prozent-Hürde unter den Tisch fällt. Verena Machnik steht auf der Landesliste der Grünen auf Platz 18. Das heißt, bei 15 Prozent oder mehr für die Grünen in Bayern dürfte es für Machnik reichen. Momentan sieht der Bayerntrend die Grünen bei 14 Prozent. Auf ähnlicher Höhe hängen die Trauben für Carmen Wegge, die auf Platz 12 der SPD-Liste steht. Wenn die SPD gegenüber dem Bayerntrend vom 15. Januar (zehn Prozent) noch einen Tick zulegt, könnte es mit dem Wiedereinzug klappen.

Aus 630 Abgeordneten wird sich der neue Bundestag zusammensetzen. Wie viele davon aus dem Wahlkreis Starnberg-Landsberg kommen, wird eine spannende Frage. Foto: Michael Kappeler/dpa (Archiv)

Egal, auf wie viele Parteien sich am Ende die 630 Bundestagssitze verteilen werden, für Gerrit Huy ist die Ausgangslage wohl sicher. Die 71-jährige AfD-Abgeordnete aus Inning kam 2021 erstmals über die Landesliste ihrer Partei in den Bundestag und steht dieses Mal auf dem Platz 4. Direktkandidatin ist die frühere Managerin im Wahlkreis Weilheim. Der Starnberg-Landsberger AfD-Direktkandidat Alexander Neumeyer steht nicht auf der Landesliste seiner Partei.

Die weiteren Direktkandidaten im Wahlkreis Starnberg-Landsberg sind: Rolf Jürgen Hofmann (Freie Wähler), Manfred Helmers (Die Basis), Sabine Hahn (Tierschutzpartei), Christoph Raab (Die Partei), Markus Wagner (Bayernpartei) und Titus Muschik (Volt).