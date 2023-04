Füße und Hände sind im Landsberger Stadttheater auf Entdeckungstour

Plus Die belgische Compagnie Irene K. gastiert im Stadttheater Landsberg. Ihr für Kinder gedachtes Programm fordert alle Sinne.

Es sind viele kleine Geschichten, ohne Worte, nur von Körpern "erzählt": Das Tanztheater "von Füßen und Pfötchen" für kleine und große fantasievolle Leute fordert alle Sinne. Die belgische Compagnie Irene K. gastierte mit dem für Kinder gedachten Stück, bei dem allerdings für die ganz Kleinen Erklärbedarf besteht, im Landsberger Stadttheater.

Die Zuschauer im halb voll besetzten Saal erleben Evolution im Schnelldurchlauf – oder ist es doch ein Tag von der Morgendämmerung bis zur abendlichen Traumstunde? Es ist beides. Riesige Vogel- beziehungsweise Dinosaurierfüße, dank hervorragender Beleuchtung scheinbar ohne Korpus, tappen zu Urklängen zunächst über die Bühne, wundern sich über das, was damit alles angestellt werden kann. Sie entdecken einander, spielen zusammen. Das Licht wandert, ein Tanzpaar wird sichtbar. Die Dinofüße verschwinden, darunter erscheint menschliches Gehwerkzeug. Auch Hände werden sichtbar gemacht, das Menschenzeitalter beginnt.