Fulminant und flott: Die Commedia Dießen spielt im Stadttheater

Plus Die Commedia Dießen zeigt das Zwei-Personen-Stück „Ich liebe mich“ im Stadttheater Landsberg. Die Darstellerinnen sind fulminant.

„Ich liebe mich“ von Stephan Eckel ist ein Schlagabtausch zwischen zwei Frauen mit unerwarteter Wendung. Die Commedia Dießen zeigte das Zwei-Personen-Stück jetzt im Landsberger Stadttheater mit zwei fulminant spielenden Hauptdarstellerinnen.