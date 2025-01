Fußgänger läuft auf der Katharinenstraße gegen fahrendes Auto

Ein Fußgänger ist am Donnerstag gegen 16.40 Uhr bei einem Unfall in Landsberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 85-Jährige aus dem Kreis Landsberg im Bereich der Katharinenstraße fußläufig die Gehwegseite wechseln. Dazu betrat er die Fahrbahn und nutzte nicht den nur rund 50 Meter entfernten Fußgängerüberweg. Der Fußgänger bemerkte beim raschen Betreten der Fahrbahn den heranfahrenden Pkw eines 51-jährigen Mannes aus dem Landkreis Dillingen nicht, so die Polizei.

Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse wegen Dunkelheit und Regen konnte der Autofahrer den 85-Jährigen nicht wahrnehmen. Daher kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel des Pkws und dem Mann, der dadurch stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)