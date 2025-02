Fußgänger will Straße queren und übersieht ein Auto

Am Montag gegen 20.15 Uhr wollte ein 95-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen, der zunächst ein Stück in der Regenrinne entlang der Hubert-von-Herkomer-Straße in Richtung Karolinenbrücke in Landsberg gelaufen war, die Fahrbahn queren. Dabei übersah er jedoch einen vorbeifahrenden Pkw, teilt die Polizei mit. Dessen 82-jährige Fahrerin aus Landsberg konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Ihr Wagen streifte den Mann mit dem Außenspiegel, woraufhin dieser stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Sachschaden am Außenspiegel beläuft sich laut Polizei auf rund 150 Euro. (AZ)

