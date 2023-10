Fußgängerin achtet nicht auf den Verkehr und verursacht Unfall

Eine 14-Jährige geht am Herkomer-Steg in Landsberg einfach über die Straße. Beim folgenden Auffahrunfall entsteht hoher Schaden.

Ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am frühen Samstagnachmittag in der Von-Kühlmann-Straße in Landsberg ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilt, musste ein 53-jähriger aus Landsberg seinen Wagen stark abbremsen, weil eine 14-Jährige aus Landsberg mit Kopfhörer und ohne auf den Verkehr zu achten auf Höhe des Lady-Herkomer-Stegs über die Straße ging. Ein dahinter fahrender 25-jähriger aus Kaufering versuchte noch nach links auszuweichen, fuhr jedoch auf das Auto des Landsbergers auf. (AZ)

