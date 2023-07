Landsberg

vor 48 Min.

Fynn Jimenez hat beim Ruethenfest viel zu sagen

Plus Der 16-jährige Landsberger ist heuer der Herold beim historischen Kinderfest. Zur Vorbereitung hat er ein Sprechtraining absolviert.

Von Ulrike Reschke

Alle vier Jahre macht das Ruethenfest die Stadtgeschichte von Landsberg wieder lebendig – so auch heuer. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Das Landsberger Tagblatt hat einige Gruppen und Darsteller bei ihren Proben und Vorbereitungen besucht und wird sie in einer Serie vorstellen. Heute den Herold, Fynn Jimenez.

Er hat viel zu sagen beim historischen Kinderfest: Fynn Jimenez spielt den Herold. „Von klein auf fand ich den Herold toll“, sagt der 16-Jährige. Er erklärt: „Meine Rolle ist es, Ankündigungen zu machen und zu moderieren.“ Es sei eine wichtige Rolle, bei der man dennoch nicht immer im Mittelpunkt stehe. Die Rolle bekommt, wer ins Kostüm passt. Finn, 184 Zentimetern groß, passt optimal hinein. Für den Herold ist es wichtig, gut lesen zu können und Ausdruck zu besitzen. Damit überzeugte Fynn beim Casting. „Ich mag das Sprechen und Schauspielern“, sagt er und erzählt, dass er auch bei der landsberger bühne mitmacht. An den Ruethenfest-Tagen im Juli könne er dann ganz ins Mittelalter eintauchen, für das er sich sehr interessiert. „Ich krieg‘ so ein mittelalterliches Gefühl“, beschreibt er, wie es sich anfühlt, das Kostüm anzuhaben. Aus diesem Grund bietet er auch seit kurzem zusammen mit seiner Zwillingsschwester Nachwächterführungen über die Schülerfirma Comedis an.

