Gaffer halten Polizei und Rettungskräfte bei Einsatz in Landsberg auf Trapp

In Landsberg muss ein Mann reanimiert werden.

In der Altstadt in Landsberg muss am Freitag ein Mann wiederbelebt werden. Schaulustige beschäftigen Polizei und Feuerwehr bei dem Einsatz.

Am Freitagvormittag wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem medizinischen Notfall in der Landsberger Altstadt gerufen. Wie die Inspektion Landsberg im Polizeibericht informiert, war ein Mann kollabiert und es wurden Wiederbelebungsmaßnahmen nötig. Kurz nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes, welcher die Versorgung übernahm, trafen auch die Feuerwehr sowie eine Polizeistreife ein. Feuerwehr Landsberg baut einen Sichtschutzzaun auf Letztere waren während der Behandlung des Mannes damit beschäftigt, Schaulustige des Platzes zu verweisen und diese daran zu hindern, Filmaufnahmen zu fertigen. Die Feuerwehr baute zudem einen Schutzzaun auf. Laut Polizei gelang es durch die Maßnahmen, die Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen durch Schaulustige zu verhindern. Deren Verhalten hatte laut Polizei keinen Einfluss auf die Behandlung des Patienten. (AZ)

