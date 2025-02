Gardi Hutter in Landsberg: Komisch, tragisch, menschlich

Ganz allein auf der Bühne, fast ganz ohne Worte zaubert sie ein Lächeln auf die Gesichter oder lässt das Publikum herzhaft lachen – die Clownin Gardi Hutter ist seit vielen Jahren ein überaus beliebter Gast im Landsberger Stadttheater, und so war ihre – laut Ankündigung – Abschiedsvorstellung restlos ausverkauft. Doch halt – Theaterleiter Florian Werner korrigierte: Nur die Figur der Hannah und die alten Programme werden aufgegeben. Die Meisterin der Clowns wird sich noch nicht vollkommen zurückziehen.

Als Souffleuse im Stadttheater sah man sie jedenfalls in ihrem Element. Die Zuschauer erlebten durch Mienenspiel und Gesten die Darbietung einer Oper, inklusive der Charaktereigenschaften der imaginären Sängerinnen und Sänger. Ist zunächst nur ihr Kopf in der Souffleusen-Muschel zu sehen – mit all den Geräusch-Instrumenten, die quäken, klingeln, rattern oder zwitschern – so eröffnet sich dem Publikum zur „Theaterpause“ ein unterirdisches kleines Reich, wie ein Maulwurfbau, komplett eingerichtet mit schrulligem Kram. Vor sich hinbrabbelnd stellt sich die Souffleuse nun den Herausforderungen des Alltags. Die Kaffeemühle will sich nicht drehen lassen, dafür dreht sich der Stuhl. Das Bett weckt sie, indem es hochklappt. Ein Totenkopf-Wecker gibt ständig Kommentare ab, und ein Nachtgespenst lässt sie nicht zur Ruhe kommen.

Gardi Hutters unterirdische Welt der Souffleuse ist auch eine Zaubervorstellung. Die Dinge scheinen ihr Eigenleben zu haben, fallen, kleben, schweben, werden zu anderen Dingen. Nachts wird die Souffleusen-Muschel zum Sternenhimmel, am Ende zum Traumboot, auf dem sie davonsegelt. Die Spiegeleier wollen nicht in der Pfanne bleiben, am Ende bilden sie mit dem Teller ein Gesicht, das an die Wand gehängt wird.

So mancher traurige Moment ist auch dabei, das Theater wird geschlossen, weil ein neues gebaut wurde, und die alte Souffleuse wird nicht mehr gebraucht. Mit einem Schwert, das sie auf der Bühne gefunden hat, will sie sich umbringen – und stellt fest, dass es ein Theaterschwert ist, das sich zusammenschieben lässt. So fängt Gardi Hutter die Tragik wieder ein und wandelt sie in befreiende Komik. Die Tiefe ihrer Darstellung rührt jedoch daher, dass die Tragik ganz dicht unter der lustigen Oberfläche sitzt. Das Lachen ist keine Verdrängung, es ist ein Trotzdem-Lachen. Ein Gerade-deshalb-Lachen. Ein Lachen als einziger Weg, um mit der Tragik des Lebens umzugehen.

Die Clownin aus der Schweiz erntet frenetischen Applaus, den sie zum Schluss noch in eine Gesangseinlage des Publikums unter ihrem Dirigat verwandelt. Komisch, tragisch, menschlich, fein nuanciert, intuitiv – das war ganz große Clowns-Kunst.