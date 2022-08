Familie aus dem Landkreis Landsberg überschlägt sich mit Auto

Eine Familie aus dem Landkreis Landsberg hat bei Unterammergau einen schweren Unfall. Ihr Auto überschlägt sich.

Eine Familie aus dem Landkreis Landsberg hatte am Dienstagnachmittag im Landkreis Garmisch-Partenkirchen einen schweren Unfall. Laut Polizeibericht war die Familie gegen 15 Uhr auf der B23 von Unterammergau in Richtung Saulgrub unterwegs, als die 54 Jahre alte Fahrerin mit dem Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Auf der Wiese neben der Fahrbahn fuhr der Pkw noch rund 150 Meter weiter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Neben der Fahrerin befanden sich noch drei weitere Insassen, ein 81-Jähriger, eine 35-Jährige und ein vier Monate alter Säugling im Fahrzeug. Alle Personen konnten den Pkw eigenständig verlassen und wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Ersthelfenden versorgt.

Alle Insassen des Autos werden in Krankenhäuser gebracht

Zur weiteren Behandlung wurden die anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach dem derzeitigen Stand erlitten alle Fahrzeuginsassen ein Schleudertrauma an der Halswirbelsäule. Die 35-Jährige zog sich zudem eine Verletzung am Brustbein zu, teilt die Polizei mit. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auch auf rund 35.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 23 zeitweise komplett gesperrt. (AZ)

