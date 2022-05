Landsberg

Gastronomie im Inselbad: Viel Potenzial oder großes Risiko?

Die Sicht auf das Inselbad aus der Vogelperspektive wird sich in Zukunft verändern.

Plus Kritische Stimmen zum Vorentwurf des Inselbads in Landsberg bleiben auch Tage nach dem einstimmigen Beschluss in Stadtrat nicht aus. Neben den getrennten Eingängen von Restaurant und Bad stellt sich für manche zudem die Kostenfrage.

Von Vanessa Polednia

Planschende Kinder und sich sonnende Badegäste hier, adrett gekleidete Hochzeitsgäste dort: Die Gegebenheiten eines Freibads mit einem ansprechenden Restaurantbetrieb zu vereinbaren, war die Aufgabe des von den Stadtwerken Landsberg beauftragten Architekten Hagen Pohl. Seine Lösung ist daher unter anderem ein getrennter Zugang zur geforderten Ganzjahresgastronomie im Obergeschoss des Neubaus. Die vorgelagerte Terrasse mit verschiebbarem Sichtschutz wäre damit nur über das Restaurant zugänglich. Erste Reaktionen im Stadtrat und beim Inselbad-Publikum zum einstimmig beschlossenen Vorentwurf fielen auch aufgrund dieses Details nicht nur positiv aus (wir berichteten). Was die Gastronomie von den Plänen hält.

