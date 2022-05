Landsberg

vor 32 Min.

Gastronomie im Landsberger Inselbad: Wer entscheidet?

inselbad Inselbad Eröffnung des Landsberger Inselbads am 1. Mai

Plus Nach der Kritik am Umbau der Terrasse will man nun doch eine Zugangsmöglichkeit vom Bad aus ins Restaurant schaffen. Derzeit werden viele Varianten diskutiert. Die Oberbürgermeisterin erläutert die Gründe für die neue Form der Bewirtung.

Von Alexandra Lutzenberger

Und weiter geht es mit dem Landsberger Inselbad. Nachdem nach der Sitzung im Stadtrat immer mehr Kritik an der geplanten Gastronomie laut wurde, gab es nun weitere Informationen von der Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Auch eine Ortsbegehung ist vorgesehen und aufschlussreichere Pläne sollen im Inselbad ausgehängt werden.

