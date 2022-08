Arturo Ui: Eine Film-Doku aus Landsberg feiert Premiere

Vor drei Jahren ist in Landsberg das Theaterstück vom „Aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Ui“ zu sehen. Ein Dokumentarfilm darüber läuft jetzt beim Fünf Seen Filmfestival erstmals.

„Revue, Zirkus, Drama, Parabel und Krimi gleichermaßen. Herausragendes Niveau“, so lautete eine Kritik über das Theaterstück, das in Landsberg im August 2019 zu sehen war. Die Stelzer und das Theater Wasserburg kooperierten für diese Produktion mit einem Wanderzirkus und einer Band. In dieser weltweit einmalige Symbiose inszenierte Uwe Bertram Brechts Parabel vom „Aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Ui“ auf der Waitzinger Wiese als eindrucksvolles Crossover. Jetzt feiert die Dokumentation „Das Arturo-Projekt“ am Samstag, 27. August, Weltpremiere beim Fünf Seen Filmfestival in Gauting.

Die Synergie zwischen den Genres – Theater, Zirkus, Akrobatik und Stelzentheater – ermöglichte ein Schauspiel mit einer beeindruckenden Dynamik, heißt es in einer Pressemeldung. Publikum und Presse waren begeistert, ebenso Kurt Tykwer vom Filmforum Landsberg. „Dass im Brecht-Jahr 2019 eine solche Konstellation in Landsberg möglich war, hat mich so elektrisiert, dass mich die Idee, das Stück filmisch festzuhalten, nicht los ließ“, so Tykwer. Aus seiner Idee wurde nach drei Jahren Produktionszeit ein 90-minütiger Dokumentarfilm. Dafür arbeiteten drei bekannte Landsberger Kulturschaffende zusammen, alle drei Träger des Ellinor Holland Kunstpreises: Wolfgang Hauck, Leiter des Theaters „Die Stelzer“ und des Vereins „dieKunstBauStelle“, als Produzent, der Filmemacher Robert Fischer als Verantwortlicher für Kamera, Schnitt, Buch und Regie sowie Kurt Tykwer vom Filmforum Landsberg als Ideengeber und Berater.

Das Filmplakat zu "Das Arturo-Projekt". Der Dokumentarfilm feiert bei Fünf Seen Filmfestival Premiere. Foto: Wolfgang Hauck/die Kunstbaustelle

Von der Premiere des Stücks 2017 bis zum fertigen Film vergingen fünf Jahre, die Robert Fischer laut Pressemeldung unterhaltsam und spannend gebündelt hat. Durch seine Dialogführung im Schnitt gelinge es ihm, die Arbeit an Brechts Parabel von der Idee-Entwicklung von Uwe Bertram über die ersten Proben mit dem Ensemble und das Stelzentraining bis zur glanzvollen Premiere als Chronik eines Veränderungsprozesses zu zeichnen. „Diese Gruppe sehr unterschiedlicher kreativer Menschen entwickelte gemeinsam ein Theaterereignis, das auf unerwartete Weise am Ende jeden einzelnen von ihnen für immer verändert hat“, so Fischer. „Diese Veränderung mitzuerleben und festzuhalten, habe ich als großes Privileg empfunden“, so der langjährige Kurator des Filmfests München.

Produzent Wolfgang Hauck (dieKunstBauStelle) beleuchtet eine weitere Facette des Films. „Der individuelle Blick hinter die Kulissen erschließt aus unterschiedlichen Aspekten den Bezug zur aktuellen Situation. Dadurch wird klar, dass es sich nicht nur um eine Parabel auf die politische Situation der 1930er- und 1940er-Jahre handelt, sondern auch auf unsere eigene politische Realität“, erklärt er im Gespräch. Sein Stelzen-Partner Peter Pruchniewitz trainierte und instruierte die Schauspieler, die in dem Stück auf Stelzen spielen. Nur Arturo Ui bleibt am Boden, eine Parabel, in der die Perspektive einerseits politischer Ausdruck, aber auch künstlerisches Ausdrucksmittel ist.

Hilmar Henjesn (links) glänzte in der Rolle des Arturo Ui. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Wer das Stück in Landsberg gesehen hat, weiß, wovon gesprochen wird. Die Geschichte ist bekannt: Arturo Ui will nach oben. Koste es was es wolle. Bestechung, Korruption, Mord, Betrug, egal, wie die Mittel lauten. Unter Ausnutzung einer wirtschaftlichen Krise, mit Redekunst und Hetze gelingt Arturo Ui ein erschreckend einfacher politischer Aufstieg. Die Schauspieler, Artisten und Musiker, von denen sich viele für dieses Projekt zum ersten Mal trafen, einte die Überzeugung, dass Brechts mahnende Parabel über die Mechanismen des Faschismus und die Machtübernahme eines Diktators heute leider genauso aktuell ist wie zur Zeit ihrer Entstehung.

Die Qualität und Aktualität des Films überzeugte auch Sponsoren wie TILL (Förderverein Stadttheater), den Rotary Club Ammersee, die Heidehof Stiftung und die Sparkassenstiftung Landsberg. Sabine März-Lerch vom Förderverein Stadttheater hielt die Zusammenarbeit dieser verschiedenen Schauspieler und Kunstschaffenden für so bedeutsam, dass „diese Dokumentation unbedingt ermöglicht werden musste. Was da entstanden ist, soll auch einem breiteren Publikum zugänglich sein“, erklärt sie die Förderbewilligung. Das geschieht jetzt auch im Rahmen des Fünf Seen Filmfestivals (FSFF).

Der Film läuft auf dem Festival als Weltpremiere am 27. August im Breitwandkino Gauting und am 4. September als Matinee im Breitwandkino Starnberg. Im Filmforum Landsberg wird „Das Arturo-Projekt“ am 19. September gezeigt. Zu den Vorstellungen wird es jeweils Filmgespräche mit den Mitwirkenden geben. Alle Informationen unter www.ArturoProjekt.com. (AZ)