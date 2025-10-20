Icon Menü
Landsberg: Gauvorstand beim Oktoberfestumzug

Landsberg

Gauvorstand beim Oktoberfestumzug

Große Ehre für den Sportschützengau Landsberg.
Von Thorsten Günther für Sportschützengau Landsberg am Lech
    Stephanie Trommer, Felix Knoll, Monika Riepl, Thorsten Günther, Ulrike Rasch, Tino Fillinger.
    Stephanie Trommer, Felix Knoll, Monika Riepl, Thorsten Günther, Ulrike Rasch, Tino Fillinger. Foto: Stephanie Tromer

    Eine Abordung des Vorstands des Sportschützengau Landsberg am Lech war als Mitausrichter des diesjährigen 75. Bezirkschützentag in Dießen vom Schützenbezirk Oberbayern eingeladen, am Oktoberfestumzug teilzunehmen. Für drei Damen und drei Herren des Gauvorstands war es ein einmaliges Erlebnis, bei sommerlichen Temperaturen den Schützengau Landsberg in der Landeshauptstadt vertreten zu dürfen. In der Gruppe der oberbayrischen Schützinnen und Schützen bezwangen die Landsberger Schützen die mehr als 7 Kilometer durch München. Erschöpft und glücklich erreichten sie mit brennenden Sohlen und durstigen Kehlen die Wies'n und ließen den Tag im Schützenzelt bei Bier und Hendl ausklingen.

